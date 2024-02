Time to shout out all the things you ❤️ about Montreal.

Vote for the Best of MTL 2024! Our annual readers poll is here

Welcome to the Best of MTL, Cult MTL’s 12th annual readers poll! This is a forum to reward your favourite local people, places, media, art, food, events and services. The deadline to vote is 11:59 p.m. on April 14, 2024.

Best of MTL rules to vote

One entry per person (per IP address). Ballots must have a minimum of 25 categories filled in to be counted. Votes for non-local people or things — that are not based in or made in Montreal — will be disregarded.

To fill out the ballot, click here

For businesses or individuals who want to encourage customers, clients and fans to vote, please do! (Use the URL https://cultmtl.com/votebestofmtl/ and the hashtag #BestOfMTL on Twitter & Instagram SVP.)

Please note that the five questions at the beginning of the poll for our readership statistics. As always, Best of MTL ballots are submitted anonymously and the information collected from this section will not be included among the survey results.

FRANÇAIS

Bienvenue au Best of MTL! Faites reconnaître vos personnalités, artistes, restaurants, évènements et services montréalais préférés à l’aide du 12eme sondage annuel de Cult MTL. La date limite pour voter est 23 h 59, le 14 avril.

Règles Best of MTL pour voter

Une entrée par lecteur (par adresse IP). Les bulletins doivent avoir un minimum de 25 catégories remplis pour être comptés. Votes pour des personnes, des lieux , des événements, des entreprises ou des oeuvres d’art non-locaux — qui ne sont pas basés dans ou mis à Montréal — seront ignorées.

Pour remplir le bulletin de vote, cliquez ici

Pour les entreprises ou les individus qui veulent encourager leurs clients et leurs fans de voter, allez-y! (Et utilisez le URL https://cultmtl.com/votebestofmtl/ et le hashtag #BestOfMTL sur Twitter et Instagram s’il vous plait).

Veuillez noter que les cinq questions au début du sondage pour nos statistiques de lectorat. Comme toujours, les bulletins de vote Best of MTL sont soumis de manière anonyme et les informations recueillies dans cette section ne seront pas incluses dans les résultats du sondage.

For more on the Best of MTL, please visit the Best of MTL section.