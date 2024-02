720 units in the East End have been protected from speculation.

City announces “largest operation to protect affordable housing in Montreal”

Amidst the ongoing housing crisis, the City of Montreal has announced what Mayor Valérie is calling a record-breaking initiative to secure affordable housing.

In the East End, 720 affordable housing units have been protected from speculation following investments from the city, other levels of government and private investors.

“This is the largest operation to protect affordable housing in Montreal. We are taking action to house Montrealers!”

720 logements abordables sont protégés de la spéculation dans l’Est de Mtl grâce à des investissements gouv., privés et de la Ville. 🏠



Il s'agit de la plus importante opération de protection de logements abordables à Montréal. On est en action pour loger les Montréalais(-es)! pic.twitter.com/MXuc185XPN — Valérie Plante (@Val_Plante) February 15, 2024

