What to do this weekend in Montreal

This city is never short of cool events. Here’s what to do this weekend in Montreal.

What to do this weekend in Montreal

Friday, Sept. 15

French DJ Étienne de Crecy plays Théâtre Fairmount

New York indie pop artist Gus Dapperton plays Studio TD

Imperial Burlesque international festival at la Tulipe

Saturday, Sept. 16

CCA Bazaar + last weekend to see the On the Horizon: Amancio Williams exhibition

Martinique Gourmande Festival at the Old Port’s Grand Quay

Du 12 au 24 septembre 2023, c’est le Festival Martinique Gourmande au Grand Quai du @PortMTL ☀️



La Martinique possède un cachet bien à elle dans sa gastronomie, ses rhums et sa culture🍹 Venez la découvrir lors de cette activité gourmande! https://t.co/juL6f4S2RH#Montréal pic.twitter.com/ONYbDThkHy — Mon Montréal (@Monmontreal) September 5, 2023

San Francisco dance/electronic artist ZHU plays MTelus

Parisian darkwave artist Sierra plays Newspeak

Sunday, Sept. 17

Montreal Terry Fox run

Animaze Montreal International Animation Film Festival Sept. 17–19

Two exhibitions at Fonderie Darling as part of MOMENTA Biennale

For more on what to do this weekend in Montreal, please visit the Events section.