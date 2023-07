What to do today in Montreal

This city is never short of cool events. Here’s what to do today in Montreal.

Wednesday, July 5

The Jazz Fest presents free shows by Thundercat and Pierre Kwenders and ticketed shows by Ping Pong Go and Clerel

Montreal Review of Books summer launch party at Wills Bar

Montreal singer-songwriter Magi Merlin plays Diving Bell Social Club

Shirin Neshat’s The Fury at PHI Centre, through Aug. 20

Rock/circus show les Parfaits Inconnus at Parc LaFontaine’s Théâtre de Verdure

Le Théâtre de Verdure vous attend pour une nouvelle saison culturelle! 🎭



Cette année, vous aurez la chance d'y découvrir 37 artistes, groupes et réalisateurs. Danse, cinéma, théâtre, chanson et musique, il y en a pour tous les goûts!#polmtl 📸 Caroline Perron pic.twitter.com/jxzcllYzvb — Valérie Plante (@Val_Plante) June 28, 2023

