The REM is free this weekend on July 29 and 30

Montreal Mayor Valérie Plante has confirmed that the Réseau express métropolitain (REM) will be free this weekend on July 29 and 30.

Plante marked the launch of the REM earlier today, saying this “is a historic day for sustainable mobility in the metropolitan region.”

The first section of the REM is now operational between Central Station and Brossard.

Le premier tronçon du Réseau express métropolitain est maintenant en fonction entre la Gare Centrale et Brossard. C’est un jour historique pour la mobilité durable dans la région métropolitaine.



