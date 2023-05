What to do today in Montreal

This city is never short of cool events. Here’s what to do today in Montreal.

Monday, May 1

Emmanuel Schwartz’s play Le Partage at la Chapelle May 1–9

May Day protest at Verdun’s Parc Souvenir

Demain, 1er mai anticapitaliste 2023! Rejoignez-nous dans le CONTINGENT ANTICAPITALISTE à 17h30 au Métro Verdun (coin Willibrord et Verdun) et pour la MANIFESTATION ANTICAPITALISTE à 19h au Parc Madeleine Parent (Métro Charlevoix).



Toutes les infos: https://t.co/MUjwNrdDCh — CLAC Montréal! (@CLACMontreal) April 30, 2023

British singer-songwriter Charlie Winston plays Théâtre Corona

Winnipeg indie folk/country artist Del Barber plays Casa del Popolo

Mondays Amirite? comedy show at McKibbins downtown

