Best Newscasters in Montreal: Best of MTL 2023

As voted by our readers in the 2023 Best of MTL readers poll, these are the best newscasters in Montreal. For more results from the Best of MTL, please click here.

Best Newscasters in Montreal

Premier @francoislegault sits down for an interview with Mutsumi Takahashi. Catch it at noon and 6 p.m. pic.twitter.com/sjhtQwhcD0 — CTV Montreal (@CTVMontreal) June 27, 2019

30 000$ de plus par année pour les députés du Québec : est-ce trop? Est-ce le bon moment?



Le point de vue de nos commentateurs, @HBuzzetti, Paul Wells et Michel David #LePanel #TJ22h pic.twitter.com/hL7t4JI2gr — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) May 12, 2023

Performance sur les plaines d'Abraham avec Céline Dion :



« C’était un grand moment. Il y avait quelque chose de sacré. C’est l’émerveillement, c’est l’étincelle, c’est comme un feu d’artifice », raconte @GinetteRenoVIP au #TJ18h pic.twitter.com/qGJtTQnRSK — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) May 12, 2023

Mtl Centre for Learning Disabilities is back with a live comedy fundraiser whose purpose is two fold ..@PamWener #community https://t.co/WM6qqcWzr7 — Laura Casella (@La_Casella) May 9, 2023

Responding to criticism from @qesba, education minister @BDrainvilleQc says Bill 23 “respects the rights of the English-speaking community…I do not want to be perceived as someone who is trampling on your rights — quite the contrary.” https://t.co/peJaqGmH24 @CTVMontreal #polqc pic.twitter.com/cBuMkSFdXx — Maya Johnson (@MJohnsonCTV) May 5, 2023

