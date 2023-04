Quebec blackout: Power in Montreal expected to be restored by Friday 4 p.m.

In a press conference on a street in St-Michel alongside Prime Minister Justin Trudeau this afternoon, Montreal Mayor Valérie Plante said that power is expected to be restored in the city by 4 p.m. Friday. Across Quebec, the ongoing blackout following yesterday’s ice storm is still affecting approximately 1.1 million Hydro Québec customers.

🌧️ VERGLAS | Les équipes de la Ville et d’Hydro-Québec travaillent d’arrache-pied pour rétablir la situation. On le sait que c’est difficile pour beaucoup d’entre vous et le premier ministre @JustinTrudeau et moi vous soutenons durant cette épreuve.



Infos importantes ⤵️ pic.twitter.com/SnxQrZjrmY — Valérie Plante (@Val_Plante) April 6, 2023

Earlier today, Quebec Energy Minister Pierre Fitzgibbon said that one third of affected customers in the province should have their electricity restored within the next 24 hours.

Hydro Québec officials said that they expect power for 200,000 customers to be restored by the end of the day today, and 700,000 (or 80% of affected customers) to get their electricity back by midnight tomorrow night (Friday).

Rappels importants de #sécurité! N’approchez jamais des fils, poteaux ou autres équipements au sol et appelez le 911. Nos équipes seront dépêchées sur les lieux afin d’intervenir.



Si vous envisagez d’utiliser des appareils de chauffage ou d’éclairage d’appoint à combustible, des… pic.twitter.com/Tb7LbEJBKm — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 6, 2023 One third of Quebec blackout expected to be resolved over next 24 hours

This article was originally published at 9:32 a.m. and updated most recently at 2:12 p.m. on April 6, 2023.

