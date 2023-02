What to do this Nuit Blanche weekend in Montreal

This city is never short of cool events. Here’s what to do for Nuit Blanche (Saturday, February 25) in Montreal this weekend.

Friday, Feb. 24

îLESONIQ presents L.A. DJ/producer Kayzo at Théâtre Corona

Punk the Capital: Building a Sound Movement screens at Cinéma Moderne

NYC’s Adobe Project & MTL’s Pascale Project play le Système

Saturday, Feb. 25

VR, performance/installation art, live music & DJs till 6 a.m. at PHI Centre

Live music, DJs, anti-gentrification workshops at the CCA

Free exhibitions, circus, dance & music at Pointe-à-Callière

Performances, workshops, photo booth, food at MMFA

Night-sliding, DJ/live music in an igloo, dance workshops & more at TOHU

Theatre and dance performances + a dance party at Usine C

OK LÀ at la Chapelle Scènes Contemporaines

Mythos Blush drag show & dance party at Cabaret Berlin

24 Hours of Vinyl at SAT

Belgo studios feat. Lido Piminenta, Jean-Claude Lussier, Mathieu Lacroix & more

Sunday, Feb. 26

Le Cinéclub screens Hitchcock’s Rear Window in 35mm

Triplettes de Belleville ciné-concert with Benoît Charest at Place des Arts

