“The SPVM is proud to show its solidarity with the Black and Afro-descendant community of Montreal.”

Montreal police are flying the Pan-African flag at SPVM HQ for all of Black History Month

This afternoon, Montreal police shared an image of the Pan-African flag flying outside their headquarters for Black History Month. The initiative is courtesy of the force’s Black and Afro-descendant employees.

The same flag has also been raised outside City Hall.

“On the initiative of the Group of Black and Afrodescendant Employees of SPVM, the Pan-African flag was hoisted this morning, for the whole of February. The SPVM is proud to show its solidarity with the Black and Afro-descendant community of Montreal.”

À l’initiative du Regroupement des employé(e)s noir(e)s et afrodescendant(e)s du #SPVM, le drapeau panafricain et pan afro-américain a été hissé ce matin pour tout février. Le SPVM est fier de signifier sa solidarité avec la communauté noire et afro-descendante de Montréal. pic.twitter.com/xngjsfSzm8 — Police Montréal (@SPVM) February 1, 2023 Montreal police fly Pan-African flag for Black History Month

For the latest news updates, please visit the News section.