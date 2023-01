“We have a duty to remember and to speak about the Holocaust so that such a tragedy never happens again.”

Champlain Bridge & Olympic Stadium to be lit in yellow tonight for Holocaust Remembrance Day

The Samuel De Champlain Bridge and Olympic Stadium in Montreal will be lit in yellow tonight to commemorate International Holocaust Remembrance Day.

Parc Olympique posted a photo via social media earlier today showing the Montreal Tower lit up in yellow.

View this post on Instagram A post shared by Parc olympique (@parcolympique) Champlain Bridge & Olympic Stadium to be lit in yellow tonight for Holocaust Remembrance Day

Montreal Mayor Valérie Plante also shared a statement to commemorate Holocaust Remembrance Day.

“On this International Day dedicated to the memory of the victims of the Holocaust, we have a duty to remember and to speak about it so that such a tragedy never happens again. Let us fight hatred, prejudice, anti-Semitism and violence every day.” —Valérie Plante

En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, nous avons le devoir de nous souvenir et d’en parler pour que jamais un tel drame ne se reproduise.



Combattons, chaque jour, la haine, les préjugés, l’antisémitisme et la violence.#polmtl @CIJAQC — Valérie Plante (@Val_Plante) January 27, 2023 Champlain Bridge & Olympic Stadium to be lit in yellow tonight for Holocaust Remembrance Day

For our latest in news, please visit the News section.