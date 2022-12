The Montreal summer music fest is happening at Parc Jean-Drapeau from Aug. 4–6.

Montreal summer music festival Osheaga has revealed that Billie Eilish, Kendrick Lamar and RÜFÜS DU SOL will be the headliners for 2023. The 16th edition of Osheaga is, as always, happening at Parc Jean-Drapeau from Aug. 4–6.

Three-day festival passes will go on sale at 10 a.m. on Friday, Dec. 16.

