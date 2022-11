“A measure that allows seniors to participate fully in society and in the ecological transition.”

Montreal Mayor Valérie Plante has announced that public transport will be free for seniors, specifically people aged 65 and over, as of July 2023.

Plante stated that free public transport would allow seniors to participate in Montreal’s green transition, while also helping them deal with increases in the cost of living.

“A measure that allows seniors to participate fully in life in society and in the ecological transition. And it’s a good way to fight inflation!” —Valérie Plante

Dès juillet 2023, le transport collectif sera gratuit pour les 65+ ans à Montréal!



Une mesure qui permet aux personnes aînées de participer pleinement à la vie en société et à la transition écologique. Et c’est un bon moyen de lutter contre l’inflation!#polmtl @stm_nouvelles pic.twitter.com/2RxaaPRDeI — Valérie Plante (@Val_Plante) November 23, 2022 Public transport in Montreal will be free for seniors over 65 starting July 2023

