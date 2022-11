The city is waiving ticket fees for all Espace pour la vie museums to coincide with the upcoming COP15 biodiversity conference.

To coincide with the COP15 biodiversity conference, which will take place in Montreal from Dec. 7 to 19, the city has announced that entry to the Biodôme, Botanical Gardens, Planetarium, Biosphere and Insectarium will be free on Dec. 10 and 11.

“A great opportunity to discover or rediscover these museums that make us aware of environmental issues and the protection of biodiversity!” —Valérie Plante

Les musées d’@EspacePourLaVie seront gratuits les 10 et 11 décembre à l’occasion de la #COP15.



Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ces musées qui nous sensibilisent aux enjeux environnementaux et à la protection de la biodiversité!#polmtl 📸 : JF Savaria pic.twitter.com/W2Kyyk7hWD — Valérie Plante (@Val_Plante) November 18, 2022

All five museums are of course part of the Espace pour la vie network, and all but the Biosphere Environment Museum (which is at Parc Jean-Drapeau) are clustered together in the Olympic Park area.

For more, please visit the Espace pour la vie website.

