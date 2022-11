According to a study by Léger, former Montreal Mayor and federal MP Denis Coderre is the early favourite to replace Dominique Anglade as leader of the Quebec Liberal Party. Anglade announced yesterday that she is resigning from her roles as Liberal Party leader and MNA for Saint-Henri–Sainte-Anne.

The study finds Denis Coderre leading with 17% support among Quebec Liberal Party voters, followed by former Liberal MNA Pierre Moreau, Hydro-Québec CEO Sophie Brochu and former Health Minister Gaétan Barrette, who are all polling at 4%.

Sondage Leger/La Joute



Qui serait le mieux placé pour remplacer Dominique Anglade? (Libéraux)

D.Coderre 17%

P.Moreau 4%

S.Brochu 4%

G.Barette 4%

M.Rizky 3%

P.Arcand 2%

FP Champagne 1%

M.Tanguay 1%

A.Cusson 1%

J.Lightbound 0%

A.Fortin 0%

Ne sait pas 62%

Sondage 4-6 nov 1028 rep. pic.twitter.com/Wsxod9pdcP — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) November 7, 2022 Denis Coderre early favourite to replace Dominique Anglade as Quebec Liberal Party leader

The same study also found that just 55% of Quebec Liberal Party voters wanted Dominique Anglade to remain as leader, which Léger President Jean-Marc Léger says is “too weak to win a vote of confidence.”

Nouveau sondage Leger/La Joute



Est-ce que Dominique Anglade devrait rester ou quitter?



Électeurs Libéraux seulement

Rester 55%

Quitter 24%

Ne sait pas 21%



Ce type d'appui est trop faible pour gagner un vote de confiance. Dominique Anglade a démissionné aujourd'hui. pic.twitter.com/nZm4GMxJxO — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) November 7, 2022

