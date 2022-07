Moving Day, Canada Day celebrations, tons of Jazz Fest shows, horror films, dance parties, a Brazilian food feast, friperie & oysters and more.

Your daily Montreal To-Do List, with events listed in chronological order.

Friday, July 1

1. Canada Day celebrations in the Old Port, Parc Ex, Montréal-Nord, Côte-des-Neiges & beyond

2. Les Premiers Vendredis, Brazil edition, at Parc Olympique Esplanade

3. Jazz Fest day 2 features Montreal acts Magi Merlin, Fernie, Emma Beko & more

Saturday, July 2

4. A Shtetl POP concert at l’Entrepôt77

5. Cinéma du Parc screens horror film Mad God by SFX master Phil Tippett

Sunday, July 3

6. Friperie and oysters at l’Effet mer

7. Piknic Électronik dance party at Parc Jean-Drapeau

