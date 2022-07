“I thank them for contributing every day to the development of Montreal.”

Independence Day: Valérie Plante thanks Americans in Montreal for their contributions

Valérie Plante meets with Silverstein Properties in New York City, May 2022, ahead of their Montreal expansion

Montreal Mayor Valérie Plante issued a statement this morning to Americans to mark Independence Day, a day that celebrates the signing of the Declaration of Independence, which established the United States as a country.

Plante thanked all American Montrealers for their contributions in helping to develop the city if Montreal.

“On this Independence Day in the United States, let us highlight the significant presence of people of American origin in our metropolis. I thank them for contributing every day to the development of Montreal.” —Valérie Plante

En cette fête de l’Indépendance des États-Unis, soulignons la présence importante de personnes d’origine américaine dans notre métropole. Je les remercie de contribuer chaque jour au développement de Montréal. 🇺🇸 #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) July 4, 2022 Independence Day: Valérie Plante thanks Americans in Montreal for their contributions

