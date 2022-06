Diplo, Leif Vollebekk and Thus Owls in concert, Les Premiers Vendredis and Village au Pied du Courant launch their seasons of summer hangs and more.

Friday, June 3

Montreal singer-songwriter Leif Vollebekk performs at MTelus tonight, and be sure to be there promptly 59 Ste-Catherine E., doors 6:30 p.m., show 8 p.m., $35–$45

At Parc Olympique, the season’s first edition of les Premiers Vendredis is going down, featuring a huge assortment of local food vendors, with an accent on Mexican cuisine, and a short stack of DJs. 4545 Pierre-de-Coubertin, 4–11 p.m., free entry

Superstar producer/DJ Diplo plays SAT tonight courtesy of Piknic Electronik, with support from Montreal acts the Fitness & Pony and Tallandskinny. 1201 St-Laurent, 11 p.m., $63.14

Saturday, June 4

As part of the Suoni per il Popolo festival, spellbinding Montreal band Thus Owls play an all ages show at la Sala Rossa. 4848 St-Laurent, 8 p.m., $15/$20

Australian dance trio RÜFÜS DU SOL bring their Surrender tour to Montreal, playing Parc Jean-Drapeau with openers Lastlings. 1 Circuit Gilles Villeneuve, doors 6 p.m., show 7:30 p.m., $95–$351

Sunday, June 5

Village au Pied du Courant kicks off their 2022 season of outdoor parties with a Reggae Sunday event with DJs Icky Magdala and Sim. 2100 Notre-Dame E., 4–10 p.m.

The OFFTA festival closes with a “bacchanale des rorquals” costume party at the Petite-Patrie church Fabrique de la paroisse Saint-Édouard. 6500 St-Vallier, 10 p.m., free

OFFTA goes out with a bang on Sunday

