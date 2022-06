Performances by les Grands Ballets Canadiens, Martha Wainwright, Orchestre Métropolitain and more will be held throughout the summer until Aug. 26.

The City of Montreal has confirmed that Théâtre de Verdure in Parc La Fontaine is reopening June 30 (postponed from June 29) with a lineup of 32 free dance, music, circus and open-air movie nights throughout the summer.

This year, Théâtre de Verdure will include a variety of events by Ballets Jazz Montréal (June 30), Orchestre Métropolitain (July 15 & 16), Martha Wainwright (July 22), les Grands Ballets Canadiens (Aug. 24 & 25) and many more.

Programming runs through Aug. 26.

This article was originally published on June 6 and updated on June 29, 2022.

