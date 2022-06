The Plateau introduces alternative uses for vacant seating.

Repurposed church pews and ski lift chairs will line Mont-Royal Avenue this summer

The Mont-Royal Avenue Development Corporation has confirmed that 500 seats will be added to the pedestrian-only avenue this summer, in the form of recycled and repurposed church pews and ski lift chairs.

Architect Jean Beaudoin from Integral Jean Beaudoin, a studio specializing in the urban design of permanent and ephemeral spaces, made the announcement this morning, saying, “Looking forward to sitting with you on the main street of the Plateau!”

Sur l’@AvenueMontRoyal , nous prenons « à la lettre » la pause estivale.



Nous déployons plus de 500 places assises par le recyclage de bancs d’église…et même le réemploi saisonnier de chaises de remonte-pente.



Au plaisir de m'assoir avec vous sur la rue principale du Plateau!

Earlier this year, Mayor Valérie Plante confirmed that 10 Montreal streets are going pedestrian-only this summer.

