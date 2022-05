2,700 athletes and tens of thousands of sports tourists are coming to town next month.

Montreal to host the 2022 World Triathlon Championships from June 22 to 26

Mayor Valérie Plante revealed that Montreal will be hosting the World Triathlon Championships next month, from June 22 to 26. Approximately 2,700 triathletes will be competing in races (swimming, cycling and running), not to mention sports tourists.

“Montreal will provide a magnificent setting for the 2,700 triathletes and tens of thousands of spectators from all over the world.” —Valérie Plante

Montréal accueillera les prestigieux Championnats du monde de triathlon 2022!



Montréal offrira un cadre magnifique aux 2 700 triathlètes et aux dizaines de milliers de spectateurs venus de partout dans le monde. Un évènement à ne pas manquer, du 22 au 26 juin! 🏊🚴🏃 #polmtl pic.twitter.com/NMD6uB8Ig9 — Valérie Plante (@Val_Plante) May 12, 2022 Montreal to host the 2022 Triathlon World Championships from June 22 to 26

For more on the World Triathlon Championships in Montreal, please visit the official event website.

