The acclaimed rapper’s fifth studio album Mr. Morale & the Big Steppers was released yesterday.

Following the release if his fifth studio album Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar has announced his 2022 World Tour dates and unfortunately Montreal is not on the list.

The acclaimed rapper will be performing 65 shows across the globe, just three of which are in Canada: two in Toronto on Aug. 12 and 13, and one in Vancouver on Aug. 28.

Kendrick Lamar previously played Montreal at Osheaga in 2013 and 2015 and the Bell Centre in 2017.

The complete list of tour dates for Mr. Morale & The Big Steppers have been placed below.

07/19 Oklahoma City, OK – Paycom Center

07/21 Austin, TX – Moody Center

07/22 Houston, TX – Toyota Center

07/23 Dallas, TX – American Airlines Center

07/24 Miami, FL – Rolling Loud

07/27 Tampa, FL – Amalie Arena

07/29 New Orleans, LA – Smoothie King Center

07/30 Atlanta, GA – State Farm Arena

07/31 Nashville, TN – Bridgestone Arena

08/02 Charlotte, NC – Spectrum Center

08/04 Washington, DC – Capital One Arena

08/05 Brooklyn, NY – Barclays Center

08/06 Brooklyn, NY – Barclays Center

08/07 Long Island, NY – UBS Arena

08/09 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

08/10 Boston, MA – TD Garden

08/12 Toronto, ON – Scotiabank Arena

08/13 Toronto, ON Scotiabank Arena

08/14 Detroit, MI – Little Caesars Arena

08/16 Columbus, OH – Schottenstein Center

08/18 Milwaukee, WI – Fiserv Forum

08/19 Chicago, IL – United Center

08/20 St. Paul, MN – Xcel Energy Center

08/21 Kansas City, MO – T-Mobile Center

08/23 Denver, CO – Ball Arena

08/24 Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

08/26 Portland, OR – Moda Center

08/27 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

08/28 Vancouver, BC – Rogers Arena

08/30 Sacramento, CA – Golden 1 Center

08/31 Oakland, CA – Oakland Arena

09/01 Oakland, CA – Oakland Arena

09/06 San Diego, CA – Viejas Arena at San Diego State University

09/07 Anaheim, CA – Honda Center

09/09 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

09/10 Phoenix, AZ – Footprint Center

09/14 Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

09/15 Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

10/07 Amsterdam, NL – Ziggo Dome

10/10 Prague, CZ – O2 Arena

10/11 Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

10/13 Hamburg, DE – Barclays Arena

10/15 Copenhagen, DK – Royal Arena

10/17 Stockholm, SE – Avicii Arena

10/19 Oslo, NO – Telenor Arena

10/21 Paris, FR – Accor Arena

10/24 Stuttgart, DE – Scheleyerhalle

10/25 Zurich, CH – Hallenstadion

10/26 Laussane, CH – Vaudoise Aréna

10/28 Antwerp, BE – Sportpaleis

10/30 Cologne, DE – Lanxess Arena

10/31 Frankfurt, DE – Festhalle

11/02 Glasgow, UK – OVO Hydro

11/03 Leeds, UK – First Direct Arena

11/04 Newcastle, UK – Utilita Arena

11/05 Birmingham, UK – Utilita Arena

11/07 London, UK – The O2

11/08 London, UK – The O2

11/13 Dublin, IE – 3Arena

11/16 Manchester, UK – AO Arena

12/01 Perth, AUS – RAC Arena

12/04 Melbourne, AUS – Rod Laver Arena

12/08 Sydney, AUS – Qudos Bank Arena

12/12 Brisbane, AUS – Entertainment Center

12/16 Auckland, NZ – Spark Arena

