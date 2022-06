François Legault is in full campaign mode, promising another $500 to Quebecers (to counter significant inflation) by the end of the year, but only if he wins the election on Oct. 3. In March, the CAQ government spent $3.2-billion on $500 payments to Quebecers earning less than $100,000, the same demographic who will receive the second instalment if (and probably when) the CAQ win a new mandate in the fall.

François Legault annonce le versement d'une autre somme aux Québécois en raison de la forte inflation. Ce sera versé d'ici la fin 2022, dit-il, s'il est reporté au pouvoir. Québec a injecté 3,2 G$ en mars sous forme de crédit de 500$ pour les personnes gagnant moins de 100 000$. pic.twitter.com/7N0wgSxUkb — Gérald Fillion (@geraldfillion) May 31, 2022 François Legault is bribing Quebecers with another $500 if he’s re-elected

