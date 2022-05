A new report has stressed the need for the Legault government to act immediately in order to achieve carbon neutrality by 2050.

Montreal Mayor Valérie Plante has responded to a report from the Climate Change Advisory Committee expressing the urgency of additional public transport investment in order to respond to the climate emergency and accelerate the ecological transition.

The report recommends that the Legault government make two changes if it is to achieve carbon neutrality by 2050. The first is to stop the destruction of natural environments, while the second is to put a hold on any new short-term road projects.

Pour répondre à l’urgence climatique, il faut plus de transport collectif. Des maire-esses misent là-dessus pour accélérer la transition. Mais il faut aller plus loin.



Il faut adopter un meilleur équilibre entre les modes de transport au Québec. #polmtl https://t.co/2dUhL1gf5Q — Valérie Plante (@Val_Plante) May 9, 2022

In April, the Quebec government announced it would be reducing the minimum amount of carbon market revenues intended for public transport by almost two-thirds, from 66% to 25%. Plante criticized the decision, requesting additional provincial investments in active and collective public transport in order to properly respond to the climate emergency.

“Transport constitutes 40% of our greenhouse gas emissions. We must act to reduce our emissions and accelerate the transition!” —Valérie Plante

Nous appelons le gouvernement à investir massivement dans le transport actif et collectif pour répondre à l’urgence climatique. Le transport constitue 40 % de nos GES. Nous devons agir pour réduire nos émissions et accélérer la transition! #polmtlhttps://t.co/82tmVQZJjX — Valérie Plante (@Val_Plante) April 15, 2022 Climate emergency: Montreal calls on Quebec to increase public transport investment

This article was originally published on April 25 and updated on May 11.

For more on the Montreal Climate Plan, please click here.

For the latest in news, please visit the News section.