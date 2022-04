Following the news of the passing of Guy Lafleur this morning, the Montreal Canadiens flag was flown at City Hall.

“In tribute to Guy Lafleur, the flag of the Montreal Canadiens flies in front of City Hall. Whole generations have been inspired by this hockey legend. We will never forget you, Guy.” —Valérie Plante

En hommage à Guy Lafleur, le drapeau des Canadiens de Montréal flotte devant l’hôtel de ville. Des générations entières ont été inspirées par cette légende du hockey.



Nous ne t’oublierons jamais, Guy. #polmtl pic.twitter.com/70vdRypdJT — Valérie Plante (@Val_Plante) April 22, 2022 Montreal City Hall is flying the Habs flag for Guy Lafleur

Also this afternoon, Quebec Premier François Legault held a press conference to announce that the province is discussing the organization of a state funeral for Lafleur with the family of the late hockey legend. Quebec officials are also in talks about renaming Highway 50 after Lafleur.

Plante noted on Twitter that Montreal’s flags would fly at half-mast for Lafleur’s funeral.

