A majority of Quebecers currently have negative impressions of the Quebec Liberal Party leader.

Approval of Dominique Anglade is half that of François Legault

According to the latest Quebec election poll by the Angus Reid Institute, the Quebec Liberal Party (QLP) is currently polling at 19%, 14 points behind Coalition Avenir Québec (CAQ). The poll also found that the approval of Premier François Legault is 52%, twice that of QLP leader Dominique Anglade, at 25%.

A majority of Quebecers (55%) currently have negative impressions of Dominique Anglade.

A previous provincial election poll by Léger found that just 50% of Quebec Liberal Party supporters think its leader, Dominique Anglade, would be the best choice for premier, suggesting a disconnect within the party’s base.

As Philippe J. Fournier from 338Canada points out below, just 35% of Parti Québécois supporters say the same about its leader Paul St-Pierre Plamondon.

Petits échantillons = grande incertitude, mais tout de même, ces chiffres concordent avec les tendances des derniers mois.



La moitié des électeurs du PLQ ne voit pas Anglade comme meilleure PM.



Deux tiers des électeurs du PQ ne voient pas Plamondon comme meilleur PM. pic.twitter.com/LiR3e1xPmL — Philippe J. Fournier (@338Canada) February 16, 2022 Quebec Liberal Party supporters lack enthusiasm for Dominique Anglade

