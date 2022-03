The expansion will come with development that could include the building of 13,000 new homes.

Montreal metro Blue Line to be extended eastward with 5 new stops

Montreal Mayor Valérie Plante has just confirmed the metro extension of the Blue Line, which will include 5 new stations east of the current Saint-Michel terminus. The new stations include Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier and Anjou.

Plante also confirmed that the expansion will come with development that could include the building of 13,000 new homes.

“For the Blue Line project to benefit the entire population, we will ensure that quality real estate and economic development takes place. Along the line of the extension, 13,000 new homes could be built.” —Valérie Plante

Depuis 1988, aucune station de métro n'a été inaugurée à Montréal. Le transport collectif a toujours fait partie des priorités de notre administration et nous avons travaillé sans relâche, avec nos partenaires, pour que le prolongement de la ligne bleue voie le jour. #polmtl pic.twitter.com/WRvHivUIZB — Valérie Plante (@Val_Plante) March 18, 2022

