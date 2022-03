Otherwise, the operators may send police to your location to check on you.

Police are reminding Quebecers not to hang up if you accidentally call 9-1-1

The Quebec Ministry of Public Security and its police departments have issued a statement reminding Quebecers not to hang up if they accidentally call 9-1-1.

In this scenario, they’re recommending citizens stay on the line and explain that the call was accidental. Otherwise, the operators may send police to your location to check on you, or may be required to call you back to confirm everything is all right.

Si vous composez le 9-1-1 par erreur, 𝗻𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗽𝗮𝘀! Restez en ligne et avisez le préposé qu'il s'agit d'un appel accidentel. Vous éviterez ainsi qu'il vous recontacte ou qu'il vous envoie des policiers. pic.twitter.com/J2cXYRQGB4 — Sécurité publique Qc (@secpubliqueqc) February 25, 2022

