After sharing a message of solidarity with the people of Ukraine and condemnation of today’s Russian military invasion, Montreal Mayor Valérie Plante announced this afternoon that the Ukrainian flag is flying at City Hall.

“In solidarity with the Ukrainian people and their community in Montreal, the flag of Ukraine is flying in front of City Hall. Our thoughts are with all the innocent victims of this attack. We are all with you.” — Valérie Plante

En solidarité avec le peuple ukrainien et sa communauté à Montréal, le drapeau de l’Ukraine flotte devant l’hôtel de ville. Nos pensées accompagnent toutes les victimes innocentes de cette attaque. Nous sommes de tout coeur avec vous. 🇺🇦 #polmtl pic.twitter.com/vSD620PmUw — Valérie Plante (@Val_Plante) February 24, 2022 The Ukrainian flag is flying at Montreal City Hall

