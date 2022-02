Montreal saw a total accumulation of up to 15 cm overnight.

Snow removal in Montreal will start on Sunday at 7 p.m.

Following the 15 cm snowfall in Montreal, Mayor Valérie Plante has confirmed that a snow removal operation will begin at 7 p.m. on Sunday.

The mayor also thanked Montrealers for their help.

À la suite de l'importante bordée de neige qui s'est abattue sur Montréal, nous décrétons un chargement de la neige qui débutera d'ici dimanche 19 h dans chacun des arrondissements. Merci pour votre collaboration et soyez prudents dans vos déplacements! ☃️❄️ #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) February 18, 2022

