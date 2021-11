They know how to get out the vote.

“We must never underestimate the ‘machine’ of Projet Montréal”

Qc125’s Phillippe Fournier was the first to call tonight’s mayoral election for Valérie Plante of Projet Montréal. Valérie Plante currently has 52.35% of the vote, higher than the 49% that was projected in the latest Mainstreet poll, and Fournier has commended Projet Montréal for their ability to get out the vote.

“The latest poll by Mainstreet Research for L’actualité measured 49% for Valérie Plante. It is 51.4% at 9:33 p.m. We must never underestimate the ‘machine’ of Projet Montréal. They know how to get the vote out.” —Philippe Fournier

