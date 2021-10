338Canada’s Philippe J. Fournier has weighed in on the polling in the Montreal mayoral election.

Philippe J. Fournier from 338Canada has weighed in on the polling trends in the Montreal municipal election, confirming that the momentum right now is on the side of Valérie Plante and Projet Montréal.

Polls in November 2020 and March 2021 had Denis Coderre leading by 16 and 17 points, respectively. Since then, Coderre and Plante have ended up in a statistical tie, following the latest poll by Leger, as well as a new CROP poll this month.

“The momentum is clearly on the side of Valérie Plante. It remains to be seen who will be 1st at the finish line.” —Philippe J. Fournier

Nov. 2020: Coderre +16 pts (Léger)

Mars: Coderre +17 pts (Mainstreet)

Août: Coderre +9 pts (CROP)

Égalité en septembre (Léger) & octobre (CROP)



Valérie Plante and Denis Coderre face off in a Montreal municipal debate tonight at 6 p.m., moderated by ICI RDI’s Patrice Roy.

