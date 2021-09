“We want all victims to be able to obtain the justice they deserve. We have arrived there as a society.”

The Quebec government tabled a bill today that would create a tribunal specialized in crimes involving sexual and domestic violence. Montreal Mayor Valérie Plante saluted the provincial government on Bill 92, which follows a spike in femicides and cases of domestic violence in the city and across the province.

“We welcome the decision by the Quebec government to move forward with a bill to create a tribunal specializing in sexual and domestic violence. Great progress for the victims, who will finally be entitled to support adapted to their situation.” —Valérie Plante

Nous saluons la décision du @GouvQC d’aller de l’avant avec un projet de loi visant la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale. Belle avancée pour les victimes, qui auront enfin droit à un accompagnement adapté à leur situation. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) September 15, 2021

As announced in August, the tribunal put forward in Bill 92 will be permanent, deployed throughout Quebec and established within the criminal and penal division of the Court of Quebec. Quebec Premier François Legault highlighted that the tribunal will be beneficial to victims and mentioned that his government is looking into the training of judges.

“With the new court, we want to offer better support to victims before, during and after the legal process. We no longer want the legal process to be considered an insurmountable ordeal. We want all victims to be able to obtain the justice they deserve. We have arrived there as a society.” —François Legault

1/3 Aujourd’hui, on réalise un changement qui me remplit de fierté. Mes collègues @SJB_CAQ & @IsabelleCharest ont déposé un projet de loi pour créer un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle & conjugale. On va également se pencher sur la formation des juges. pic.twitter.com/ecCTyGjFm5 — François Legault (@francoislegault) September 15, 2021

3/3 On ne veut plus que le parcours judiciaire soit considéré comme une épreuve insurmontable. On veut que toutes les victimes puissent obtenir la justice qu'elles méritent. On est rendu là comme société. Votre gouvernement fait ce qu'il faut pour changer les choses. — François Legault (@francoislegault) September 15, 2021

The bill is the result of a proposal from a committee of experts on the support of victims of sexual assault and domestic violence, which submitted 190 recommendations to the government in December.

