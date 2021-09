On Tuesday the leader of the Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, shared a photo of himself wearing a shirt that says “Not woke, not duplessiste, independentiste.” Plamondon was poking fun at last week’s spat between Quebec Premier François Legault and Québec Solidaire leader Gabriel Nadeau Dubois wherein Dubois compared Legault to 1930s/40s/50s Quebec Premier Maurice Duplessis for endorsing a party in the federal election (the Conservatives, in the case of Duplessis and Legault) and Legault responding by saying that he’d rather be compared to Duplessis than be “un woke” like Dubois. But Plamondon’s pic also seemed a little desperate for attention, an attempt to meme himself — he even posted his own response meme.

Plamondon also attracted a fair bit of criticism for stating that he’s not “woke,” ie. “aware of and actively attentive to important facts and issues, especially issues of racial and social justice.”

“I finally agree with Plamondon for once. ‘Woke’ is an English term derived from the word ‘awake.’ Awake about truth and justice à la Martin Luther King. It’s up to PSPP to define himself this way if it wants to.”

Je donne enfin pour une fois raison à Plamondon. Le terme 'woke' est un terme anglais dérivé du mot 'awake' qui veut dire éveillé. Non pas éveillé au sujet de n'importe quoi mais au sujet de vérité et de justice à la Martin Luther KIng. À PSPP de se définir ainsi s'il le veut. — Bruno Lagacé (@romanitobac) September 23, 2021

“When we position ourselves in the ‘middle’ of a debate between Duplessism (a position of the far right ethno-nationalist, religious fundamentalist and anti-democratic) and the ‘wokes,’ who advocate moderate progressivism, it is not a happy medium.”

Quand on se positionne au « milieu » d’un débat entre le Duplessisme (une position de la droite extrême ethno-nationaliste, intégriste religieuse, et anti-démocratique) et les « wokes » qui prônent un progressisme modéré, c’est pas un juste milieu. #polqc — Farnell Morisset (@FarnellMorisset) September 21, 2021

Other people took the opportunity to rip into the PQ’s lack of popularity in the province.

Other responses can only be filed under “WTF.”

Cochonnerie de crucifix de charrue de viande à chien. — 💀🍁🍂Spooky Season Fred 🍂🍁💀 (@ArtFredAllain) September 21, 2021 Translation: “Dog meat plow crucifix junkyard”

