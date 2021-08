On Sunday afternoon, an unconventional end to Pride Week in Montreal took place on Parc Avenue and Ste-Catherine Street. In place of a parade with floats and large crowds (which was not feasible due to the pandemic), Montreal Pride went back to its activist roots with a Pride March, focusing on issues important to the LGBTQ2IA+ community, and on unity. The lack of a large corporate presence and spectators gave it the feel and appearance of more of a casual community event — a refreshing change of pace, though the community will undoubtedly welcome the return of the parade next year. See some photos from the Montreal Pride March 2021 below.

Politicians from all levels of government were also on hand, including federal NDP leader Jagmeet Singh and Liberal MPs Rachel Bendayan and Mélanie Joly (the Minister of Economic Development and Official Languages), Québec Solidaire’s Manon Massé and Gabriel Nadeau Dubois as well as Montreal Mayor Valérie Plante. Even the CAQ sent a contingent of MNAs.

Today, I had the pleasure of marching in #FierteMTL alongside LGBTQI2S+ community members, activists & thousands of others.



And, on a day like today, there is absolutely nowhere else I'd rather be than with people standing up for what's right!



Jagmeet Singh at the Montreal Pride March 2021

En plein cœur de la marche de @FierteMTLPride avec l'équipe de @projetmontreal, ma sœur et ma filleule.❤️🧡💛💚💙💜🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5O48QUjZLO — Valérie Plante (@Val_Plante) August 15, 2021

We all have a role to play to end bigotry based on sexual orientation, gender identity and seropositivity.



And I will continue to push this agenda forward in Ottawa.



3/3 pic.twitter.com/ftI0QJyJY7 — Rachel Bendayan (@RachelBendayan) August 16, 2021

Une belle journée pour être dehors pour célébrer la communauté LGBTQ2+ et militer pour plus d'inclusion dans notre société où l'amour n'a pas de frontières ! Je tiens à remercier @melaniejoly, @RachelBendayan, @s_guilbeault #FiertéMTL #ÉquipeLibérale #ÉquipeDrolet pic.twitter.com/aDbTbRRVAn — Nancy Drolet (@EquipeDrolet) August 16, 2021

Je suis tellement heureuse d'être avec vous pour le défilé de la Fierté aujourd'hui.🏳️‍🌈✌️



Après tout ce temps en pandémie, ça fait du bien de se retrouver et de célébrer. #fiertemtl #pridemtl pic.twitter.com/hwSDGFe4oz — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) August 15, 2021

