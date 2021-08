Montreal Pride Week is the largest LGBTQIA2+ gathering in Canada

Fierté Montreal Pride officially gets going today with a very 2021-style hybrid festival celebration of the LGBTQIA2+ community. Pride week will be culminating in a Pride March in place of a traditional parade next Sunday, Aug. 15.

As pointed out by Mayor Valérie Plante, this will be

“Today marks the beginning of Fierté Montreal Pride Week, the largest LGBTQIA2+ gathering in the country, and in la Francophonie. Let’s celebrate sexual and gender diversity, let’s continue our march towards equality, and let’s be proud of the richness that this brings to Montreal.” —Valérie Plante

Aujourd'hui débute la semaine de @FierteMTLPride, le plus grand rassemblement LGBTQIA2+ au pays, et dans la Francophonie. Célébrons la diversité sexuelle et de genre, continuons notre marche vers l'égalité, et soyons fier-es de la richesse que ça apporte à Montréal. #polmtl pic.twitter.com/7PPnDSc1BB — Valérie Plante (@Val_Plante) August 9, 2021 Fierté Montreal Pride Week is the largest LGBTQIA2+ gathering in Canada

For the complete Fierté Montreal schedule and more Pride Week details, please click here.

