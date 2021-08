CF Montréal fans can get vaccinated at the Olympic Stadium tonight

The CF Montréal play the Atlanta United FC tonight at Saputo Stadium, and the team has announced that fans will have special access to the Olympic Stadium vaccination site ahead of the game.

Between 5:30 and 8:30 p.m. fans can access the site via “Porte C,” just a five minute walk from Saputo Stadium. The Pfizer, Moderna et AstraZeneca vaccines will all be available.

Click the link in the tweet below for a short video showing the route to walk between both stadiums.

