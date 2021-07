Proms can be held outdoors, without masks or distancing, for a maximum of 250 people.

Quebec Premier François Legault has released a statement confirming that high school proms are now allowed to be held across the province. Proms can take place outdoors, without masks or distancing, for a maximum of 250 people.

“High school graduates followed the health instructions all year-round. They have shown exceptional resilience. They deserve to have their prom. Starting today, they will be able to put on their best clothes to celebrate an important milestone. Have a ball!” —François Legault

Les finissants du secondaire ont suivi les consignes sanitaires toute l’année. Ils ont fait preuve d’une résilience exceptionnelle. Ils méritent d’avoir leur bal. À partir d’aujourd’hui, ils pourront revêtir leurs plus beaux habits pour célébrer une étape importante.



Bon bal! pic.twitter.com/j9rjxZa1Ex — François Legault (@francoislegault) July 8, 2021

