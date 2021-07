Water in the area may be unsafe for as long as 48 hours.

City of Montreal issues boil water advisory for the Plateau Mont-Royal

A “preventive” boil water advisory is in effect for the Plateau Mont-Royal according to the Montreal borough. Residents in the affected area — west of La Fontaine Park and south of Mont-Royal Avenue — are asked to boil water (at a full boil) for one minute before drinking, rinsing or preparing food or baby bottles or brushing teeth.

Un avis préventif d'ébullition d'eau est en vigueur à l'ouest du parc La Fontaine et au sud de Mont-Royal.

Vous devez faire bouillir l'eau pendant 1 minute. Abonnez-vous à Avis et Alertes pour être informé lorsque l'avis sera levé, d'ici 48 h. https://t.co/QD3eUFXdnc pic.twitter.com/qVi5p8dlYW — Le Plateau (@LePMR) July 20, 2021 City of Montreal issues boil water advisory for the Plateau Mont-Royal

The advisory was announced at 2 p.m. today.

For updates from the city of Montreal, please click here.

For the latest news updates, please visit the News section.