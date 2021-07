Today is Bastille Day, the Fête nationale in France, celebrated on July 14 to mark the anniversary of the Storming of the Bastille during the French Revolution (1789) and the Fête de la Fédération the following year. Outside of France, there is perhaps no larger celebration of Bastille Day than in Montreal, home to many, many ex-pats. The French flag has been raised at City Hall to mark the occasion, and Mayor Valérie Plante had a message for the French who call Montreal home.

“I want to take this opportunity to wish a happy July 14 to all French people! Thanks to so many of you for choosing Montreal to live, work and study in.“ —Valérie Plante

Aujourd’hui, en cette journée de Fête nationale française, le drapeau français flotte à l’hôtel de ville. Je veux en profiter pour souhaiter un joyeux 14 juillet à tous les Français-es! Merci d'être si nombreux à choisir Montréal pour y vivre, travailler et étudier. 🇫🇷 #polmtl pic.twitter.com/DnJzY67ocm — Valérie Plante (@Val_Plante) July 14, 2021 Montreal Mayor salutes the French in the city on Bastille Day

Montreal comedian Sugar Sammy also posted a stand-up clip as a nod to France’s Fête nationale.

Bon #14Juillet !

pic.twitter.com/030YU7jQtx — Sugar Sammy (@sugarsammy) July 14, 2021 Sugar Sammy on the French work ethic

Happy Bastille Day!

