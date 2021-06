Quebec Health Minister Christian Dubé has just announced that there will be a walk-in vaccination clinic set up outside of the Bell Centre today from 5 to 8 p.m. Dubé also confirmed he will be present to greet people in person.

The Habs play game 2 tonight against the Las Vegas Golden Knights at 9 p.m, which should leave enough time to get vaccinated before puck-drop.

The pop-up clinic is presented in partnership with National Bank, Bell, Couche-Tard, Groupe CH and MÉTRO, in collaboration with the CIUSSS.

De 17h à 21h ce soir, une clinique de vaccination sans rdv sera dispo pour les partisans du CH aux alentours du Centre Bell. Une initiative de la Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, Groupe CH et MÉTRO en collabo avec le CIUSSS.



D’ailleurs, je serai de la partie 🏒 — Christian Dubé (@cdube_sante) June 16, 2021 TODAY: A 5à8 walk-in vaccination clinic outside the Bell Centre

