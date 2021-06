The top local film of the year is La Déesse des mouches à feu, a ’90s Saguenay-set coming of age story that avoids the afterschool-special pitfalls of the genre — it’s the story of a teenage freefall into hedonism, based on a novel by Geneviève Pettersen. Its popularity with our readers pushed its director Anaïs Barbeau-Lavalette to #4 Best Filmmaker, a category topped once again by Denis Villeneuve, whose Dune adaptation has been a victim of COVID delays but will finally come out in theatres on Oct. 1. Not surprisingly, Old Montreal’s pimped out gallery/Virtual Reality hub came out on top in the new Best Multidisciplinary Art Space category, while Best Visual Artist (also new) features multifaceted visual/sound artist Marc Gagnon, graphic designer Pony, street artist Stikki Peaches as well as two artists whose work is currently on display at the MMFA, Caroline Monnet and Manuel Mathieu.

Best Actor

Jay Baruchel Karine Vanasse Martin Richard Marc-André Grondin Tristan D. Lalla Evelyne Brochu Alex Petrachuk William Shatner Ryan Mendel Théodore Pellerin

“I’m very proud and touched that our strong Déesse having weathered the storm, has finally set her roots in the hearts of cinephiles. Having survived many releases in the heart of a pandemic, La Déesse has become in spite of itself the poster child of our visceral need for cinema experienced together, in the theatre. This acknowledgement is revealing of our link, a necessary and life-saving one, to the 7th art.”—Anaïs Barbeau-Lavalette, director La déesse des mouches à feu (Best Filmmaker #4, Best Local Film of 2020-2021 #1)

Best Filmmaker

Denis Villeneuve Xavier Dolan Jean-Marc Vallée Anaïs Barbeau-Lavalette Adam Reider Ricardo Trogi Tracey Deer Frank Appache Chris Bavota & Lee Paula Springer Karine Dashney

Best Local Film of 2020–2021

La déesse des mouches à feu Beans Antigone Jusqu’au déclin Mafia Inc.

Best Film Screening Series

Fantasia Cinema Politica Cabane à sang Minuit au Parc Cinéma urbain à la belle étoile

Best Theatre Company

Black Theatre Workshop Centaur Theatre Tableau d’hôte Segal Centre Geordie Theatre Théâtre du nouveau monde Mainline Theatre D2 Productions Théâtre du futur La Licorne

Best Play

En Pointe Please Thrill Me Mob J’aime hydro Virginia Wolf

Best Dance Company

Grands Ballets Canadiens Cas Public Compagnie Marie Chouinard Les Ballets Jazz Montréal Helen Simard

Best Museum

Museum of Fine Arts Musée d’art contemporain McCord Museum Pointe à Callière Canadian Centre for Architecture

Best Art Gallery

Station 16 PHI Centre/Fondation PHI Never Apart Arsenal Contemporary Art BBAM! Gallery Articule Simon Blais Galerie de Bellefeuille VAV Gallery Blouin Division

Best Multi-Disciplinary Art Space

PHI Centre SAT Never Apart Diving Bell Social Club MAI Arsenal Articule Diving Bell Social Club

Best Living Author

Heather O’Neill Sean Michaels Kaie Kellough Louise Penny Saleema Nawaz Michelle Franklin David Goudreault Patrick Sénécal Simon Boulerice

Best Visual Artist

Marc Gagnon Pony Stikki Peaches Caroline Monnet Manuel Mathieu Teenadult Alexandre Goulet Kristina Hansen Seb Stewart Marc Leduc

Best Cartoonist / Comics Artist

Aislin Ponto Walter K. Scott Jeik Dion Sophie Labelle Rick Trembles Michel Rabagliati Kristina Hansen Billy Mavreas Guy Delisle

Best Comedian

Sugar Sammy Tranna Wintour Claude Crest Mike Ward Akeem Hoyte-Charles Arnaud Soly Elspeth Wright Derek Seguin Walter J. Lyng Virginie Fortin

Best Videogame Company

Ubisoft Eidos KO_Op Mode Kitfox Games Electronic Arts Gameloft Keywords Square Enix Tribute Games Warner Bros.

Best Fashion Designer

Jennifer Glasgow Pony Eliza Faulkner Eve Gravel Yasmine Wasfy Hannah Isolde Pavlos Flikas Odeyalo Katrin Leblond Lucas Stowe

Best Graffiti Artist / Crew

Randy Nixon Waxhead K6A A Shop MissMe Stikki Peaches Lost Claws Monk.e Sake

Best Festival

Jazz Fest POP Montreal Osheaga Just for Laughs Fantasia Festival MURAL Montreal Fringe Metro Metro Pouzza Fest Heavy Montréal

See all the Best of MTL 2021 Top 5 lists in the June issue of Cult MTL.