Quebec has currently vaccinated 45.3% of its eligible population.

Santé Québec announced earlier today that 236,617 vaccine appointments were made across Quebec yesterday. According to Health Minister Christian Dubé, that is a new record for the province.

Last night, vaccination appointments became available to people 40+ in Quebec, one day ahead of schedule, and surely this had a big impact on the number of appointments made.

Quebec has currently vaccinated 45.3% of its eligible population (16+), including 3,233,593 first doses and 131,910 second doses. The province has used up 86.4% of its vaccine supply.

The next age group in Quebec for appointments to become available is 35-39, on May 7. Consult the vaccination schedule below.

To make a vaccination appointment in Quebec, please click here. All the information about vaccinations in Montreal can be found here. For more on COVID-19 in Quebec, please visit the Santé Québec website.

