A major greening and revitalization is coming to our off-island getaway.

Montreal Mayor Valérie Plante announced a major new plan for Parc Jean-Drapeau this morning, including the revitalization of Place des Nations. Judging from the artist renderings in the post below, this is a promising plan for an area that could use a little TLC.

“I’m at Parc Jean-Drapeau today to unveil the 2020–2030 master plan which includes the revitalization of Place des Nations and significant greening of the park. It is the most ambitious planning effort for a park since Mont-Royal.” —Valérie Plante

Je suis au @ParcJeanDrapeau aujourd'hui pour dévoiler le plan directeur 2020-2030 qui inclut la revitalisation de la Place des Nations et un verdissement important du parc. C'est l'effort de planification le plus ambitieux pour un parc depuis le Mont-Royal. #polmtl #500jours pic.twitter.com/ApWW8hnXak — Valérie Plante (@Val_Plante) April 14, 2021 Parc Jean-Drapeau plans to build the most ambitious Montreal park since Mont-Royal

This is a developing story that will be updated.

