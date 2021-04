Quebec Health Minister Christian Dubé has just announced that the province hit another COVID-19 vaccination record yesterday, with 88,000 people vaccinated in one day. This is over 3,000 vaccinations higher than the previous record of 84,837 set two days ago on April 21.

Dubé explained that 50% of the June 24 target has been achieved, with 2.6 million first doses administered.

For the list of vaccination sites offering the AstraZeneca vaccine, which is now available to the 45+ population in Quebec, please visit the Santé Montréal website.

Une nouvelle journée record hier pour la vaccination :



✅88K doses administrées hier

✅50% de l’objectif du 24 juin atteint, avec 2,6 M de premières doses administrées



Nous avons ⬆️ la cadence dans les dernières journées. Le réseau est efficace et agile. Merci aux équipes! pic.twitter.com/NuG8OzyT8y — Christian Dubé (@cdube_sante) April 23, 2021 Another vaccination record in Quebec; 50% of June 24 goal achieved

Appointments to receive the COVID-19 vaccine can be made here. For more on COVID-19 in Quebec, please visit the Santé Québec website.

