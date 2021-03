“I encourage you to contact your loved ones to offer them help.”

People 70 and over in Montreal can now make their COVID-19 vaccine appointments

After starting with the 85+ group last week, anyone in Montreal who is over the age of 70 is now able to make an appointment to receive the first dose of the COVID-19 vaccine.

To book an appointment please call 514-644-4545 or register online here.

For the complete list of vaccination sites, please click here.

Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Encore une fois, je vous encourage à contacter vos proches pour leur offrir de l'aide.

