Montreal police announced today that 77-year-old Claude Poirier, a Montreal man who went missing on Dec. 6, has been found dead in the St. Lawrence River, in the Berthierville region. The SPVM says there were no signs of foul play.

Disparu à Montréal le 6 décembre dernier, M. Poirier, 77 ans, a malheureusement été retrouvé sans vie dans le fleuve Saint-Laurent, dans la région de Berthierville. Son décès ne serait pas lié à un acte criminel. — Police Montréal (@SPVM) December 10, 2020

