Free street parking on weeknights is now available in downtown Montreal

Until Dec. 31, the city is now offering free street parking in downtown Montreal from Monday to Friday after 6 p.m. There is currently also free street parking on weekends in an effort to encourage people to shop in person at businesses, which currently have extended hours during the holidays.

For a list of all the street parking spots in the Montreal, please visit the Agence de mobilité durable.

C'est aujourd'hui que le stationnement sur rue devient gratuit les soirs de semaine au centre-ville! Voilà une autre mesure qui s'ajoute à notre Plan des Fêtes, afin d'encourager les commerces montréalais et de commencer son magasinage plus tôt cette année, en toute sécurité. 🎁 pic.twitter.com/pAyqQWhmLO — Valérie Plante (@Val_Plante) November 23, 2020

