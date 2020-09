Updated Montreal COVID-19 cases by neighbourhood

There are 29,895 known infections in the city right now. Here’s how that number breaks down by borough.

According to Montreal public health, as of 12 p.m. on Wednesday, Sept. 2, there are 29,895 active cases of COVID-19 in Montreal. Here is the breakdown by neighbourhood:

BOROUGH OR LINKED CITY NUMBER OF CONFIRMED CASES DISTRIBUTION OF CASES (%) RATE PER 100,000 PEOPLE NUMBER

OF DEATHS RATE OF MORTALITY PER 100,000 PEOPLE Ahuntsic–Cartierville 2,500 8.5 1,862.3 360 268.2 Anjou 740 2.5 1,729.1 51 119.2 Baie-D’Urfé 31 0.1 810.9 < 5 n.p. Beaconsfield 62 0.2 320.8 9 n.p. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2,384 8.2 1,431.7 259 155.5 Côte-Saint-Luc 548 1.9 1,688.9 64 197.2 Dollard-des-Ormeaux 451 1.5 922.3 83 169.7 Dorval 204 0.7 1,074.8 50 263.4 Hampstead 61 0.2 874.8 < 5 n.p. Kirkland 138 0.5 684.8 23 114.1 Lachine 703 2.4 1,580.2 100 224.8 LaSalle 1,303 4.5 1,695.4 183 238.1 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 222 0.8 1,205.7 46 249.8 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2,493 8.5 1,832.8 373 274.2 Montréal-Est 49 0.2 1,272.7 5 n.p. Montréal-Nord 2,661 9.1 3,159.1 247 293.2 Montréal-Ouest 32 0.1 633.7 < 5 n.p. Mont-Royal 292 1.0 1,440.1 75 369.9 Outremont 283 1.0 1,181.4 11 45.9 Pierrefonds–Roxboro 585 2.0 844.2 39 56.3 Plateau-Mont-Royal 1,092 3.7 1,050.0 139 133.7 Pointe-Claire 244 0.8 777.6 41 130.7 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 2,251 7.7 2,108.8 242 226.7 Rosemont–La Petite Patrie 1,775 6.1 1,271.6 239 171.2 Sainte-Anne-de-Bellevue 18 0.1 363.0 < 5 n.p. Saint-Laurent 1,174 4.0 1,187.9 120 121.4 Saint-Léonard 1,207 4.1 1,541.4 62 79.2 Senneville < 5 0.0 n.p. 0 – Sud-Ouest 1,051 3.6 1,344.8 182 232.9 Verdun 1,033 3.5 1,492.1 159 229.7 Ville-Marie 1,083 3.7 1,214.5 87 97.6 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2,370 8.1 1,647.5 132 91.8 Westmount 198 0.7 974.8 36 177.2 Territory to be confirmed 655 – – 44 – Montreal total 29,895 – 1,447.2 3,472 168.1

