There are 28,947 known infections in the city right now. Here’s how that number breaks down by borough.

According to Montreal public health, as of 12 p.m. on Monday, Aug. 3, there are 28,947 active cases of COVID-19 in Montreal. Here is the breakdown by neighbourhood (last updated July 29):

BOROUGH OR LINKED CITY NUMBER OF CONFIRMED CASES DISTRIBUTION OF CASES (%) RATE PER 100,000 PEOPLE NUMBER

OF DEATHS RATE OF MORTALITY PER 100,000 PEOPLE Ahuntsic–Cartierville 2,397 8.6 1,785.5 354 263.7 Anjou 718 2.6 1,677.7 51 119.2 Baie-D’Urfé 31 0.1 810.9 < 5 n.p. Beaconsfield 62 0.2 320.8 9 n.p. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2,258 8.1 1,356.0 259 155.5 Côte-Saint-Luc 524 1.9 1,614.9 61 188.0 Dollard-des-Ormeaux 430 1.5 879.4 81 165.6 Dorval 200 0.7 1,053.7 48 252.9 Hampstead 56 0.2 803.1 < 5 n.p. Kirkland 121 0.4 600.5 24 119.1 Lachine 675 2.4 1,517.2 104 233.8 LaSalle 1,252 4.5 1,629.1 179 232.9 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 215 0.8 1,167.7 45 244.4 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2,395 8.6 1,760.7 375 275.7 Montréal-Est 44 0.2 1,142.9 5 n.p. Montréal-Nord 2,597 9.3 3,083.1 247 293.2 Montréal-Ouest 23 0.1 455.4 < 5 n.p. Mont-Royal 285 1.0 1,405.6 74 365.0 Outremont 274 1.0 1,143.9 10 41.7 Pierrefonds–Roxboro 557 2.0 803.8 35 50.5 Plateau-Mont-Royal 1,001 3.6 962.5 138 132.7 Pointe-Claire 226 0.8 720.2 41 130.7 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 2,209 7.9 2,069.5 239 223.9 Rosemont–La Petite Patrie 1,667 6.0 1,194.2 235 168.4 Sainte-Anne-de-Bellevue 18 0.1 363.0 < 5 n.p. Saint-Laurent 1,105 4.0 1,118.1 119 120.4 Saint-Léonard 1,147 4.1 1,464.8 62 79.2 Senneville < 5 0.0 n.p. 0 – Sud-Ouest 979 3.5 1,252.7 179 229.0 Verdun 987 3.5 1,425.7 157 226.8 Ville-Marie 976 3.5 1,094.5 87 97.6 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2,255 8.1 1,567.6 132 91.8 Westmount 193 0.7 950.2 24 118.2 Territory to be confirmed 641 – – 50 – Montreal total 28,520 – 1,380.7 3,434 166.2

Updated Montreal COVID-19 cases by neighbourhood